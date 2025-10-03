DAX24.366 -0,2%Est505.648 ±0,0%MSCI World4.350 +0,5%Top 10 Crypto16,69 +1,4%Nas22.893 +0,2%Bitcoin102.881 +0,1%Euro1,1736 +0,1%Öl64,67 +0,5%Gold3.873 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 Plug Power A1JA81 Alibaba A117ME Novo Nordisk A3EU6F thyssenkrupp 750000 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 D-Wave Quantum A3DSV9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt zurück -- US-Börsen höher -- BMW steigert US-Absatz deutlich -- Investoren wollen Billionen-Vergütung für Tesla-CEO Musk stoppen -- Palantir, Plug Power, IONOS, Boeing, Roche im Fokus
Top News
Aktien von NVIDIA, Apple & Co.: Warum die Rally an den US-Börsen noch bis Jahresende andauern dürfte Aktien von NVIDIA, Apple & Co.: Warum die Rally an den US-Börsen noch bis Jahresende andauern dürfte
Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!
So entwickelt sich Intel

Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel schiebt sich am Freitagnachmittag vor

03.10.25 16:10 Uhr
Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel schiebt sich am Freitagnachmittag vor

Die Aktie von Intel zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Intel nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 37,52 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Intel Corp.
31,56 EUR -0,27 EUR -0,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Intel zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,6 Prozent auf 37,52 USD. Der Kurs der Intel-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 38,08 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 37,97 USD. Bisher wurden heute 6.076.992 Intel-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 38,08 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.10.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,49 Prozent. Bei 17,67 USD fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 52,92 Prozent könnte die Intel-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,380 USD an Intel-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,038 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 24,67 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Intel am 24.07.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,67 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,38 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 12,86 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Intel 12,83 Mrd. USD umgesetzt.

Die Intel-Bilanz für Q3 2025 wird am 23.10.2025 erwartet.

Experten taxieren den Intel-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,131 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Intel-Aktie

Intel-Aktie springt an: Möglicher Produktionsdeal mit AMD treibt

September 2025: Experten empfehlen Intel-Aktie mehrheitlich zum Verkauf

Intel-Aktie rutscht ab: TSMC-Fantasie schwindet - Gewinnmitnahmen und enttäuschte Hoffnungen belasten

In eigener Sache

Übrigens: Intel und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Intel

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Intel

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Dragan Jovanovic / Shutterstock.com

Nachrichten zu Intel Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Intel Corp.

DatumRatingAnalyst
02.10.2025Intel Market-PerformBernstein Research
29.09.2025Intel HoldDeutsche Bank AG
19.09.2025Intel VerkaufenDZ BANK
19.09.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025Intel NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
28.10.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
01.08.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
29.04.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
15.02.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
27.01.2022Intel OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
02.10.2025Intel Market-PerformBernstein Research
29.09.2025Intel HoldDeutsche Bank AG
19.09.2025Intel NeutralUBS AG
25.08.2025Intel Market-PerformBernstein Research
20.08.2025Intel Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
19.09.2025Intel VerkaufenDZ BANK
19.09.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.07.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.04.2025Intel VerkaufenDZ BANK
15.04.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Intel Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen