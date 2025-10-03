Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel schiebt sich am Freitagnachmittag vor

So entwickelt sich Intel

Die Aktie von Intel zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Intel nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 37,52 USD.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Intel zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,6 Prozent auf 37,52 USD. Der Kurs der Intel-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 38,08 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 37,97 USD. Bisher wurden heute 6.076.992 Intel-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 38,08 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.10.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,49 Prozent. Bei 17,67 USD fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 52,92 Prozent könnte die Intel-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,380 USD an Intel-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,038 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 24,67 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Intel am 24.07.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,67 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,38 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 12,86 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Intel 12,83 Mrd. USD umgesetzt.

Die Intel-Bilanz für Q3 2025 wird am 23.10.2025 erwartet.

Experten taxieren den Intel-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,131 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Intel-Aktie

Intel-Aktie springt an: Möglicher Produktionsdeal mit AMD treibt

September 2025: Experten empfehlen Intel-Aktie mehrheitlich zum Verkauf

Intel-Aktie rutscht ab: TSMC-Fantasie schwindet - Gewinnmitnahmen und enttäuschte Hoffnungen belasten