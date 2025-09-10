Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Intel. Zuletzt ging es für die Intel-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 24,67 USD.

Die Intel-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 24,67 USD. Die Intel-Aktie sank bis auf 24,57 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 24,81 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.573.994 Intel-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (27,54 USD) erklomm das Papier am 19.02.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Intel-Aktie derzeit noch 11,63 Prozent Luft nach oben. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 17,67 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 28,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Intel-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,380 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,038 USD belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 21,83 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Intel am 24.07.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,67 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,38 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 12,86 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 12,83 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 23.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,134 USD je Intel-Aktie.

