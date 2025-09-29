Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel am Abend verlustreich

Blick auf Intel-Kurs

Die Aktie von Intel gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 3,2 Prozent auf 33,39 USD.

Um 20:08 Uhr ging es für die Intel-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 3,2 Prozent auf 33,39 USD. Das Tagestief markierte die Intel-Aktie bei 33,02 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 33,93 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 12.626.351 Intel-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 36,30 USD erreichte der Titel am 27.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Intel-Aktie liegt somit 8,02 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 17,67 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 47,09 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 0,380 USD an Intel-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,038 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 24,67 USD je Intel-Aktie an.

Am 24.07.2025 hat Intel in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei -0,67 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,38 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Intel in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,20 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 12,86 Mrd. USD im Vergleich zu 12,83 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 23.10.2025 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Intel im Jahr 2025 0,131 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Intel-Aktie

Intel-Aktie rutscht ab: TSMC-Fantasie schwindet - Gewinnmitnahmen und enttäuschte Hoffnungen belasten

NASDAQ Composite Index-Papier Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intel von vor 10 Jahren eingefahren

Intel-Aktie klettert weiter: Angeblich auch Gespräche mit TSMC über mögliches Investment