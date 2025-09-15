Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel reagiert am Dienstagnachmittag positiv

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Intel gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Intel-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 24,86 USD.

Das Papier von Intel konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,3 Prozent auf 24,86 USD. Der Kurs der Intel-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 25,12 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 24,80 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.404.672 Intel-Aktien den Besitzer.

Bei 27,54 USD erreichte der Titel am 19.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Intel-Aktie 10,80 Prozent zulegen. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 17,67 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,93 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Intel-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,380 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,038 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 21,83 USD.

Intel gewährte am 24.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Intel vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,67 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,38 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 12,86 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Intel 12,83 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 23.10.2025 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Intel-Gewinn in Höhe von 0,131 USD je Aktie aus.

