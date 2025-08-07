DAX 23.980 -0,4%ESt50 5.319 -0,3%Top 10 Crypto 16,38 -0,1%Dow 43.975 -0,5%Nas 21.385 -0,3%Bitcoin 102.099 -0,1%Euro 1,1608 -0,1%Öl 66,66 -0,1%Gold 3.346 +0,0%
USA und China verlängern Pause im Zollstreit: DAX leichter -- Hannover Rück verdient in Q2 mehr als erwartet -- Canopy Growth, DroneShield, Rüstungswerte, Commerzbank, Plug Power, Bitcoin im Fokus
Commerzbank-Aktie auf 52-Wochen-Hoch: Was die Aktie antreibt
Neue Frist: USA und China verlängern Pause im Zollstreit - weitere Gespräche
Intel Aktie

Intel Aktien-Sparplan
18,36 EUR +0,52 EUR +2,90 %
STU
21,26 USD +1,31 USD +6,54 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 77,85 Mrd. EUR

WKN 855681

ISIN US4581401001

Symbol INTC

Bernstein Research

Intel Market-Perform

12:11 Uhr
Intel Market-Perform
Intel Corp.
18,36 EUR 0,52 EUR 2,90%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Intel auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 21 US-Dollar belassen. Bei einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump und Vertretern der US-Regierung habe der Intel-Chef Lip-Bu Tan zumindest einen guten Eindruck hinterlassen, schrieb Analyst Stacy Rasgon in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er dürfte Trump über die technologische Position Intels und die Beiträge des Unternehmens zur US-Halbleiterindustrie in Kenntnis gesetzt haben./rob/bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 02:35 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 02:35 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Lyao / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Intel Market-Perform

Unternehmen:
Intel Corp.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
$ 21,00
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
$ 20,65		 Abst. Kursziel*:
1,69%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
$ 21,26		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,22%
Analyst Name:
Stacy Rasgon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 22,60

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Intel Corp.

12:11 Intel Market-Perform Bernstein Research
25.07.25 Intel Underweight JP Morgan Chase & Co.
25.07.25 Intel Neutral UBS AG
03.07.25 Intel Neutral UBS AG
21.05.25 Intel Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

