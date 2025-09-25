Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel tendiert am Freitagnachmittag nordwärts
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Intel. Zuletzt konnte die Aktie von Intel zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 3,1 Prozent auf 35,03 USD.
Um 15:53 Uhr sprang die Intel-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 3,1 Prozent auf 35,03 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Intel-Aktie bei 35,58 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 35,00 USD. Bisher wurden heute 13.477.588 Intel-Aktien gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 26.09.2025 auf bis zu 35,58 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,57 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Intel-Aktie. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 17,67 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 49,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,038 USD. Im Vorjahr hatte Intel 0,380 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Intel-Aktie bei 23,50 USD.
Am 24.07.2025 hat Intel in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,67 USD gegenüber -0,38 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz lag bei 12,86 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 0,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12,83 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Am 23.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,131 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Intel-Aktie erneut höher: Nach NVIDIA-Einstieg nun auch Werben um Investitionen bei Apple
ASML-Aktie gesucht, Intel tiefer: Analysten sehen weiteres Potenzial nach Intel-NVIDIA-Deal
NASDAQ Composite Index-Titel Intel-Aktie: So viel Verlust hätte ein Intel-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
