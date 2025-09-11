Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel reagiert am Nachmittag positiv

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Intel. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,3 Prozent auf 31,62 USD zu.

Das Papier von Intel legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,3 Prozent auf 31,62 USD. Der Kurs der Intel-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 32,21 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 31,60 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 10.905.416 Intel-Aktien umgesetzt.

Am 19.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 32,37 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,37 Prozent hinzugewinnen. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 17,67 USD ab. Der derzeitige Kurs der Intel-Aktie liegt somit 79,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,380 USD an Intel-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,038 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Intel-Aktie bei 23,50 USD.

Intel gewährte am 24.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,67 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,38 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Intel im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,20 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 12,86 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 12,83 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 23.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Intel veröffentlicht werden.

Von Analysten wird erwartet, dass Intel im Jahr 2025 0,131 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

