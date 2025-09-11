Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger decken sich am Freitagabend mit Intel ein

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Intel zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Intel-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 6,2 Prozent im Plus bei 36,10 USD.

Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von Intel zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 6,2 Prozent auf 36,10 USD. Den Tageshöchststand markierte die Intel-Aktie bei 36,30 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 35,00 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 32.931.819 Intel-Aktien.

Bei 36,30 USD markierte der Titel am 26.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,55 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Intel-Aktie. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 17,67 USD. Der aktuelle Kurs der Intel-Aktie ist somit 51,07 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Intel-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,380 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,038 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 23,50 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Intel am 24.07.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,67 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,38 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 12,86 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 0,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12,83 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.10.2025 erfolgen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,131 USD je Intel-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Intel-Aktie

Intel-Aktie erneut höher: Nach NVIDIA-Einstieg nun auch Werben um Investitionen bei Apple

ASML-Aktie gesucht, Intel tiefer: Analysten sehen weiteres Potenzial nach Intel-NVIDIA-Deal

NASDAQ Composite Index-Titel Intel-Aktie: So viel Verlust hätte ein Intel-Investment von vor 5 Jahren eingebracht