Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel zündet am Nachmittag Kursrakete

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Intel. Das Papier von Intel konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 9,2 Prozent auf 25,83 USD.
Das Papier von Intel legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 9,2 Prozent auf 25,83 USD. Im Tageshoch stieg die Intel-Aktie bis auf 26,35 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 24,97 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 15.176.348 Intel-Aktien.
Bei einem Wert von 27,54 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.02.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Intel-Aktie somit 6,23 Prozent niedriger. Bei 17,67 USD erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Intel-Aktie derzeit noch 31,60 Prozent Luft nach unten.
Intel-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,380 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,038 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 21,83 USD.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Intel am 24.07.2025. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,67 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Intel ein EPS von -0,38 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,20 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 12,86 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 12,83 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.10.2025 veröffentlicht.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,136 USD je Intel-Aktie belaufen.
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|Intel Neutral
|UBS AG
|12.08.2025
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.2025
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.2025
|Intel Neutral
|UBS AG
|03.07.2025
|Intel Neutral
|UBS AG
|28.10.2022
|Intel Outperform
|Credit Suisse Group
|01.08.2022
|Intel Outperform
|Credit Suisse Group
|29.04.2022
|Intel Outperform
|Credit Suisse Group
|15.02.2022
|Intel Outperform
|Credit Suisse Group
|27.01.2022
|Intel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Intel Neutral
|UBS AG
|12.08.2025
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.2025
|Intel Neutral
|UBS AG
|03.07.2025
|Intel Neutral
|UBS AG
|21.05.2025
|Intel Hold
|Deutsche Bank AG
|25.07.2025
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.2025
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|15.04.2025
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.2025
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|31.01.2025
|Intel Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
