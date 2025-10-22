Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel am Nachmittag mit Kursabschlägen

Kurs der Intel

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Intel. Die Intel-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 37,72 USD.

Das Papier von Intel gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 37,72 USD abwärts. Das Tagestief markierte die Intel-Aktie bei 37,08 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 37,83 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.043.059 Intel-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.10.2025 bei 39,65 USD. Derzeit notiert die Intel-Aktie damit 4,87 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 17,67 USD erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Intel-Aktie 53,17 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,380 USD an Intel-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,038 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 24,67 USD an.

Am 24.07.2025 hat Intel in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,67 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,38 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12,83 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 12,86 Mrd. USD ausgewiesen.

Intel wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Intel im Jahr 2025 0,154 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

