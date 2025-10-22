Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken Intel am Mittwochabend ins Minus

DAX24.151 -0,7%Est505.639 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,55 -6,1%Nas22.652 -1,3%Bitcoin93.065 -0,6%Euro1,1610 ±0,0%Öl62,63 +1,6%Gold4.078 -1,1%
22.10.25 20:23 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Intel. Die Intel-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 4,6 Prozent auf 36,35 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Intel Corp.
31,41 EUR -1,22 EUR -3,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Intel-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr um 4,6 Prozent auf 36,35 USD ab. Die Intel-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 36,07 USD ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 37,83 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 9.906.360 Intel-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 11.10.2025 auf bis zu 39,65 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,08 Prozent. Bei einem Wert von 17,67 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Der aktuelle Kurs der Intel-Aktie ist somit 51,40 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,038 USD. Im Vorjahr hatte Intel 0,380 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 24,67 USD je Intel-Aktie an.

Am 24.07.2025 hat Intel die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,67 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Intel -0,38 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 12,86 Mrd. USD gegenüber 12,83 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Intel am 23.10.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Intel-Aktie in Höhe von 0,154 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

