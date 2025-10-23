DAX24.166 +0,1%Est505.664 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,97 +0,4%Nas22.850 +0,5%Bitcoin94.266 +1,6%Euro1,1611 ±-0,0%Öl65,67 +2,1%Gold4.146 +1,3%
Heute im Fokus
DAX stabil -- Wall Street in Grün -- SAP-Zahlen enttäuschen -- Tesla mit Gewinneinbruch -- TKMS, IBM, Alphabet, Beyond Meat, Novo Nordisk, Moderna, BioNTech, Plug Power, BYD im Fokus
Top News
T-Mobile US-Aktie dennoch leichter: Jahresprognose erhöht T-Mobile US-Aktie dennoch leichter: Jahresprognose erhöht
SAP-Aktie nach Zahlen schwächer: SAP senkt Erwartungen für Cloudumsatz - Analystenschätzung verfehlt SAP-Aktie nach Zahlen schwächer: SAP senkt Erwartungen für Cloudumsatz - Analystenschätzung verfehlt
Intel im Blick

Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel am Donnerstagnachmittag mit Kurseinbußen

23.10.25 16:08 Uhr
Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel am Donnerstagnachmittag mit Kurseinbußen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Intel. Der Intel-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 36,79 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Intel Corp.
31,80 EUR 0,08 EUR 0,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr fiel die Intel-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 36,79 USD ab. In der Spitze fiel die Intel-Aktie bis auf 36,44 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 36,64 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 2.517.708 Intel-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 39,65 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.10.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,77 Prozent hinzugewinnen. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 17,67 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 51,98 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Intel-Aktie.

Nach 0,380 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,038 USD je Intel-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 24,67 USD je Intel-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Intel am 24.07.2025. Das EPS lag bei -0,67 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,38 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 12,86 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 12,83 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 22.01.2026 erwartet.

Experten taxieren den Intel-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,153 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Intel Corp.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Intel Corp.

DatumRatingAnalyst
02.10.2025Intel Market-PerformBernstein Research
29.09.2025Intel HoldDeutsche Bank AG
19.09.2025Intel VerkaufenDZ BANK
19.09.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025Intel NeutralUBS AG
