Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel am Donnerstagabend fester

23.10.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Intel gehört am Donnerstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Intel-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 37,56 USD.

Die Aktie notierte um 20:07 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 37,56 USD zu. Die Intel-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 37,66 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 36,64 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 7.641.240 Intel-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 11.10.2025 auf bis zu 39,65 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Intel-Aktie ist somit 5,58 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 17,67 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Intel-Aktie 112,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Intel-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,380 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,038 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 24,67 USD je Intel-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Intel am 24.07.2025. Das EPS lag bei -0,67 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,38 USD je Aktie erzielt worden. Intel hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12,86 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 12,83 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Intel-Bilanz für Q4 2025 wird am 22.01.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Intel einen Gewinn von 0,153 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

