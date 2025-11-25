DAX23.460 +1,0%Est505.574 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,88 -4,6%Nas22.821 -0,2%Bitcoin75.330 -1,7%Euro1,1562 +0,3%Öl62,03 -2,1%Gold4.138 ±0,0%
So bewegt sich Intel

Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel am Nachmittag mit Abschlägen

25.11.25 16:09 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Intel. Die Intel-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,8 Prozent bei 35,15 USD.

Intel Corp.
30,75 EUR -0,56 EUR -1,77%
Die Intel-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,8 Prozent auf 35,15 USD abwärts. Die Intel-Aktie gab in der Spitze bis auf 34,68 USD nach. Bei 35,54 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden heute 2.328.704 Intel-Aktien gehandelt.

Bei 42,47 USD erreichte der Titel am 29.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,83 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 17,67 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Intel-Aktie liegt somit 98,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,380 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,038 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 28,50 USD für die Intel-Aktie.

Intel gewährte am 23.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,90 USD. Im Vorjahresviertel waren -3,88 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Intel 13,65 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13,28 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Intel am 22.01.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Intel-Aktie in Höhe von 0,333 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Intel Corp.

DatumRatingAnalyst
19.11.2025Intel Market-PerformBernstein Research
18.11.2025Intel Market-PerformBernstein Research
24.10.2025Intel VerkaufenDZ BANK
24.10.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.10.2025Intel Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
28.10.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
01.08.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
29.04.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
15.02.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
27.01.2022Intel OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.11.2025Intel Market-PerformBernstein Research
18.11.2025Intel Market-PerformBernstein Research
24.10.2025Intel Market-PerformBernstein Research
02.10.2025Intel Market-PerformBernstein Research
29.09.2025Intel HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
24.10.2025Intel VerkaufenDZ BANK
24.10.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025Intel VerkaufenDZ BANK
19.09.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.07.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.

