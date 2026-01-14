DAX25.009 ±-0,0%Est506.063 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6700 -5,4%Nas23.238 ±0,0%Bitcoin57.840 -1,8%Euro1,1905 -0,1%Öl69,31 +0,3%Gold5.040 -0,4%
Amazon-Aktie fällt: JPMorgan sieht massives Potenzial trotz KI-Milliarden

10.02.26 15:40 Uhr
Nach Kursschwäche: JPMorgan bescheinigt NASDAQ-Aktie Amazon starke Nachfrage und rät zum Übergewichten | finanzen.net

JPMorgan bekräftigt das Kursziel für Amazon und sieht die massiven KI-Investitionen durch eine starke Nachfrage gerechtfertigt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
178,20 EUR 2,90 EUR 1,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Amazon auf "Overweight" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Heftige Investitionen in Richtung AWS-Infrastruktur und KI drückten zwar auf die Finanzen, doch dürften diese Investitionen aus einer Position einer starken Nachfrage heraus geschehen, schrieb Doug Anmuth am Montag mit Blick auf die jüngste Kursschwäche der Aktie und der Reaktionen von Investoren.

So reagiert die Amazon-Aktie auf die Analyse

Im NASDAQ-Handel geht es für die Amazon-Aktie moderate 0,77 Prozent auf 207,11 US-Dollar nach unten. Das von JPMorgan gesetzte Kursziel bietet demnach noch Luft nach oben und liegt außerdem noch über dem Allzeithoch bei 258,60 US-Dollar.

/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 16:04 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 16:06 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser)

