Fokus auf Aktienkurs

IonQ Aktie News: IonQ am Donnerstagnachmittag im Tiefenrausch

13.11.25 16:08 Uhr
IonQ Aktie News: IonQ am Donnerstagnachmittag im Tiefenrausch

Die Aktie von IonQ gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von IonQ befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 5,6 Prozent auf 47,87 USD ab.

Die IonQ-Aktie musste um 15:53 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 5,6 Prozent auf 47,87 USD. Die Abwärtsbewegung der IonQ-Aktie ging bis auf 47,62 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 49,90 USD. Bisher wurden via New York 830.439 IonQ-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.10.2025 bei 84,64 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die IonQ-Aktie mit einem Kursplus von 76,81 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 17,88 USD am 12.03.2025. Mit Abgaben von 62,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten IonQ-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

IonQ gewährte am 05.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -3,58 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,24 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 221,53 Prozent auf 39,87 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12,40 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte IonQ am 01.04.2026 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -3,936 USD je IonQ-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

