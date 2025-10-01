JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Nachmittag höher
Die Aktie von JENOPTIK zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 17,35 EUR zu.
Um 15:52 Uhr stieg die JENOPTIK-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 17,35 EUR. Den Tageshöchststand markierte die JENOPTIK-Aktie bei 17,41 EUR. Bei 17,21 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 65.123 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.10.2024 bei 29,20 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 68,30 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 14,36 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 17,23 Prozent könnte die JENOPTIK-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,366 EUR. Im Vorjahr erhielten JENOPTIK-Aktionäre 0,380 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 24,59 EUR.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte JENOPTIK am 13.08.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,26 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 254,80 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 10,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 284,66 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von JENOPTIK rechnen Experten am 17.11.2026.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,71 EUR je JENOPTIK-Aktie belaufen.
