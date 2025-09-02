DAX23.611 +0,5%ESt505.333 +0,8%Top 10 Crypto15,66 -1,1%Dow45.296 -0,6%Nas21.280 -0,8%Bitcoin95.193 -0,4%Euro1,1655 +0,1%Öl68,82 -0,4%Gold3.540 +0,2%
Aktienentwicklung

03.09.25 09:24 Uhr
JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das JENOPTIK-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 16,78 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JENOPTIK AG
16,57 EUR -0,05 EUR -0,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr sprang die JENOPTIK-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 16,78 EUR zu. Die JENOPTIK-Aktie zog in der Spitze bis auf 16,84 EUR an. Bei 16,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der JENOPTIK-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.590 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.10.2024 bei 29,20 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die JENOPTIK-Aktie somit 42,53 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 14,36 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 14,42 Prozent könnte die JENOPTIK-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten JENOPTIK-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,380 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,368 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 25,16 EUR je JENOPTIK-Aktie an.

Am 13.08.2025 legte JENOPTIK die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,26 EUR. Im Vorjahresviertel hatte JENOPTIK 0,42 EUR je Aktie erwirtschaftet. JENOPTIK hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 254,80 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 10,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 284,66 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 12.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Experten taxieren den JENOPTIK-Gewinn für das Jahr 2028 auf 2,07 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Nachrichten zu JENOPTIK AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu JENOPTIK AG

DatumRatingAnalyst
28.08.2025JENOPTIK BuyJefferies & Company Inc.
14.08.2025JENOPTIK NeutralUBS AG
14.08.2025JENOPTIK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025JENOPTIK HaltenDZ BANK
13.08.2025JENOPTIK NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
28.08.2025JENOPTIK BuyJefferies & Company Inc.
14.08.2025JENOPTIK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025JENOPTIK BuyBaader Bank
13.08.2025JENOPTIK BuyWarburg Research
13.08.2025JENOPTIK BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
14.08.2025JENOPTIK NeutralUBS AG
13.08.2025JENOPTIK HaltenDZ BANK
13.08.2025JENOPTIK NeutralUBS AG
22.07.2025JENOPTIK HoldDeutsche Bank AG
23.06.2025JENOPTIK HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
09.08.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
13.05.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
22.03.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
14.02.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
10.08.2018JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH

