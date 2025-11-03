JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK tendiert am Mittag um Nulllinie

Kurs der JENOPTIK

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagmittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 19,57 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie zeigte sich um 11:41 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 19,57 EUR. Die JENOPTIK-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 19,59 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die JENOPTIK-Aktie bisher bei 19,38 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 19,56 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 15.657 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Am 18.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,21 Prozent über dem aktuellen Kurs der JENOPTIK-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 14,36 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,62 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,363 EUR. Im Vorjahr hatte JENOPTIK 0,380 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 24,94 EUR.

JENOPTIK veröffentlichte am 13.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,26 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte JENOPTIK 0,42 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat JENOPTIK in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,49 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 254,80 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 284,66 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2025 terminiert. Experten kalkulieren am 17.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von JENOPTIK.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,30 EUR je Aktie belaufen.

