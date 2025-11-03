JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK tendiert am Nachmittag schwächer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 19,54 EUR.
Die JENOPTIK-Aktie notierte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 19,54 EUR. Zwischenzeitlich weitete die JENOPTIK-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 19,38 EUR aus. Bei 19,56 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 31.749 JENOPTIK-Aktien gehandelt.
Am 18.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,70 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die JENOPTIK-Aktie derzeit noch 26,41 Prozent Luft nach oben. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 14,36 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die JENOPTIK-Aktie derzeit noch 26,51 Prozent Luft nach unten.
Zuletzt erhielten JENOPTIK-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,380 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,363 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die JENOPTIK-Aktie bei 24,94 EUR.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte JENOPTIK am 13.08.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,26 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,42 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat JENOPTIK im vergangenen Quartal 254,80 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 10,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte JENOPTIK 284,66 Mio. EUR umsetzen können.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte JENOPTIK am 12.11.2025 vorlegen. JENOPTIK dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 17.11.2026 präsentieren.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem JENOPTIK-Gewinn in Höhe von 1,30 EUR je Aktie aus.
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Analysen zu JENOPTIK AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.10.2025
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|16.10.2025
|JENOPTIK Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.2025
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.09.2025
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|28.08.2025
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
