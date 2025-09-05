DAX23.747 +0,6%ESt505.340 +0,4%Top 10 Crypto15,58 -1,4%Dow45.401 -0,5%Nas21.700 ±-0,0%Bitcoin95.403 +0,5%Euro1,1723 ±0,0%Öl66,69 +1,6%Gold3.612 +0,7%
So bewegt sich JENOPTIK

JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK präsentiert sich am Montagvormittag stärker

08.09.25 09:25 Uhr
JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK präsentiert sich am Montagvormittag stärker

Die Aktie von JENOPTIK zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die JENOPTIK-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 16,46 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JENOPTIK AG
16,41 EUR 0,16 EUR 0,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:07 Uhr sprang die JENOPTIK-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 16,46 EUR zu. Die JENOPTIK-Aktie zog in der Spitze bis auf 16,58 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 16,42 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 11.618 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Bei 29,20 EUR erreichte der Titel am 08.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 77,40 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 14,36 EUR am 07.04.2025. Derzeit notiert die JENOPTIK-Aktie damit 14,62 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten JENOPTIK-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,380 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,368 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 25,16 EUR je JENOPTIK-Aktie aus.

JENOPTIK gewährte am 13.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,26 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,42 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 10,49 Prozent zurück. Hier wurden 254,80 Mio. EUR gegenüber 284,66 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 12.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 17.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass JENOPTIK im Jahr 2028 2,07 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

Nachrichten zu JENOPTIK AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu JENOPTIK AG

DatumRatingAnalyst
28.08.2025JENOPTIK BuyJefferies & Company Inc.
14.08.2025JENOPTIK NeutralUBS AG
14.08.2025JENOPTIK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025JENOPTIK HaltenDZ BANK
13.08.2025JENOPTIK NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
28.08.2025JENOPTIK BuyJefferies & Company Inc.
14.08.2025JENOPTIK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025JENOPTIK BuyBaader Bank
13.08.2025JENOPTIK BuyWarburg Research
13.08.2025JENOPTIK BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
14.08.2025JENOPTIK NeutralUBS AG
13.08.2025JENOPTIK HaltenDZ BANK
13.08.2025JENOPTIK NeutralUBS AG
22.07.2025JENOPTIK HoldDeutsche Bank AG
23.06.2025JENOPTIK HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
09.08.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
13.05.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
22.03.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
14.02.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
10.08.2018JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH

