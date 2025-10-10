JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Freitagnachmittag mit Einbußen

Blick auf JENOPTIK-Kurs

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die JENOPTIK-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,5 Prozent auf 19,51 EUR.

Der JENOPTIK-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 2,5 Prozent auf 19,51 EUR. In der Spitze büßte die JENOPTIK-Aktie bis auf 19,50 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 19,99 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten JENOPTIK-Aktien beläuft sich auf 118.494 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 11.10.2024 auf bis zu 29,02 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die JENOPTIK-Aktie damit 32,77 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 14,36 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,40 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für JENOPTIK-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,380 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,367 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der JENOPTIK-Aktie wird bei 24,59 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte JENOPTIK am 13.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,26 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,42 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 10,49 Prozent auf 254,80 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 284,66 Mio. EUR gelegen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 12.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von JENOPTIK rechnen Experten am 17.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,30 EUR je JENOPTIK-Aktie.

