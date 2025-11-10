JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK macht am Mittag Boden gut

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die JENOPTIK-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,0 Prozent auf 18,77 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie konnte um 11:43 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,0 Prozent auf 18,77 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die JENOPTIK-Aktie bisher bei 18,91 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 18,77 EUR. Zuletzt wechselten 43.273 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Am 18.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 24,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die JENOPTIK-Aktie derzeit noch 31,59 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 14,36 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,49 Prozent.

JENOPTIK-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,380 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,363 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 24,94 EUR für die JENOPTIK-Aktie.

Am 13.08.2025 hat JENOPTIK in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,26 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,42 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 254,80 Mio. EUR, gegenüber 284,66 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 10,49 Prozent präsentiert.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können JENOPTIK-Anleger Experten zufolge am 17.11.2026 werfen.

In der JENOPTIK-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,30 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

