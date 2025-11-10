DAX23.911 +1,5%Est505.646 +1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,50 +4,9%Nas23.005 -0,2%Bitcoin92.046 +1,5%Euro1,1566 +0,1%Öl64,25 +0,9%Gold4.082 +2,1%
Shutdown-Ende in den USA? DAX mit Erholung -- Börsen in Asien mit Gewinnen -- Pfizer gewinnt Adipositas-Deal um Metsera gegen Novo Nordisk -- Chipwerte, Highland Critical Mineral, BYD, TMTG, im Fokus
Ausblick: K+S präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Palantir-Aktie mit Erholungstendenzen: Rekordzahlen überschattet von massiver Bewertungsskepsis
JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK gewinnt am Montagvormittag an Fahrt

10.11.25 09:22 Uhr
JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK gewinnt am Montagvormittag an Fahrt

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,2 Prozent im Plus bei 18,81 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JENOPTIK AG
18,35 EUR 0,08 EUR 0,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von JENOPTIK nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:05 Uhr 3,2 Prozent auf 18,81 EUR. Der Kurs der JENOPTIK-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 18,81 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 18,77 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.762 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (24,70 EUR) erklomm das Papier am 18.03.2025. Derzeit notiert die JENOPTIK-Aktie damit 23,85 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 14,36 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die JENOPTIK-Aktie 30,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,380 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,363 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 24,94 EUR.

JENOPTIK ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,26 EUR gegenüber 0,42 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 254,80 Mio. EUR – eine Minderung von 10,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 284,66 Mio. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 12.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von JENOPTIK rechnen Experten am 17.11.2026.

In der JENOPTIK-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,30 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

TecDAX-Titel JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein JENOPTIK-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Oktober 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur JENOPTIK-Aktie

TecDAX-Titel JENOPTIK-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in JENOPTIK von vor 5 Jahren bedeutet

Analysen zu JENOPTIK AG

DatumRatingAnalyst
21.10.2025JENOPTIK NeutralUBS AG
16.10.2025JENOPTIK HoldDeutsche Bank AG
24.09.2025JENOPTIK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.09.2025JENOPTIK BuyWarburg Research
28.08.2025JENOPTIK BuyJefferies & Company Inc.
