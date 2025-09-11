JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK zieht am Vormittag an

Kurs der JENOPTIK

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von JENOPTIK. Zuletzt ging es für das JENOPTIK-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 16,39 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 16,39 EUR zu. Kurzfristig markierte die JENOPTIK-Aktie bei 16,45 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 16,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der JENOPTIK-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 10.954 Stück gehandelt.

Am 08.10.2024 markierte das Papier bei 29,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 78,16 Prozent. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 14,36 EUR. Der derzeitige Kurs der JENOPTIK-Aktie liegt somit 14,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

JENOPTIK-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,380 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,366 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 24,59 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte JENOPTIK am 13.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,26 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte JENOPTIK 0,42 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 284,66 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 254,80 Mio. EUR.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2025 terminiert. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 17.11.2026.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem JENOPTIK-Gewinn in Höhe von 1,71 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

JENOPTIK-Aktie etwas tiefer: Produktionsstandort Jena wird gestärkt

TecDAX-Wert JENOPTIK-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in JENOPTIK von vor 5 Jahren angefallen

So schätzen Analysten die JENOPTIK-Aktie ein