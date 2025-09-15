JENOPTIK Aktie News: Anleger greifen bei JENOPTIK am Dienstagvormittag zu

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Plus bei 16,74 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die JENOPTIK-Papiere um 09:05 Uhr 1,6 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die JENOPTIK-Aktie bei 16,74 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 16,55 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 8.454 JENOPTIK-Aktien.

Bei 29,20 EUR erreichte der Titel am 08.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die JENOPTIK-Aktie somit 42,67 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 14,36 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 14,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten JENOPTIK-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,380 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,366 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 24,59 EUR an.

Am 13.08.2025 äußerte sich JENOPTIK zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. JENOPTIK hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,26 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,42 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 10,49 Prozent auf 254,80 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 284,66 Mio. EUR gelegen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2025 terminiert. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 17.11.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass JENOPTIK einen Gewinn von 1,71 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

