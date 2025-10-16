JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Mittag freundlich

Aktienentwicklung

Die Aktie von JENOPTIK zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von JENOPTIK zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 19,87 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie konnte um 11:42 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 19,87 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die JENOPTIK-Aktie bei 19,91 EUR. Bei 19,83 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 28.825 JENOPTIK-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 27,00 EUR erreichte der Titel am 17.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der JENOPTIK-Aktie liegt somit 26,41 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 14,36 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,367 EUR, nach 0,380 EUR im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 24,59 EUR.

Am 13.08.2025 äußerte sich JENOPTIK zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,26 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 254,80 Mio. EUR, gegenüber 284,66 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 10,49 Prozent präsentiert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 12.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 17.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,30 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

