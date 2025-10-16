DAX24.273 +0,4%Est505.649 +0,8%MSCI World4.309 +0,2%Top 10 Crypto14,95 -1,8%Nas22.685 +0,1%Bitcoin93.265 -1,9%Euro1,1665 +0,2%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
Blick auf Aktienkurs

JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Donnerstagnachmittag freundlich

16.10.25 16:08 Uhr
JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Donnerstagnachmittag freundlich

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 19,84 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JENOPTIK AG
19,93 EUR 0,06 EUR 0,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:51 Uhr wies die JENOPTIK-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 19,84 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die JENOPTIK-Aktie bei 19,97 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 19,83 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten JENOPTIK-Aktien beläuft sich auf 64.436 Stück.

Am 17.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 27,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 36,09 Prozent über dem aktuellen Kurs der JENOPTIK-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 14,36 EUR am 07.04.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die JENOPTIK-Aktie mit einem Verlust von 27,62 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass JENOPTIK-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,367 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete JENOPTIK 0,380 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 24,59 EUR.

Am 13.08.2025 hat JENOPTIK in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,26 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 10,49 Prozent auf 254,80 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 284,66 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 12.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von JENOPTIK veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass JENOPTIK im Jahr 2025 1,30 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

