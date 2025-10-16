JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Donnerstagvormittag stabil

Notierung im Fokus

Die Aktie von JENOPTIK hat am Donnerstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die JENOPTIK-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 19,81 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die JENOPTIK-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:07 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 19,81 EUR. Bei 19,85 EUR erreichte die JENOPTIK-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das bisherige Tagestief markierte JENOPTIK-Aktie bei 19,78 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 19,83 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten JENOPTIK-Aktien beläuft sich auf 4.636 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 27,00 EUR erreichte der Titel am 17.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der JENOPTIK-Aktie ist somit 36,29 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 14,36 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die JENOPTIK-Aktie derzeit noch 27,51 Prozent Luft nach unten.

Nachdem JENOPTIK seine Aktionäre 2024 mit 0,380 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,367 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 24,59 EUR an.

Am 13.08.2025 äußerte sich JENOPTIK zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,26 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte JENOPTIK ein EPS von 0,42 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat JENOPTIK im vergangenen Quartal 254,80 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 10,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte JENOPTIK 284,66 Mio. EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte JENOPTIK am 12.11.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 17.11.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je JENOPTIK-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,30 EUR fest.

