JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Mittag mit Einbußen

18.08.25 12:05 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 17,70 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 11:44 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 17,70 EUR. Zwischenzeitlich weitete die JENOPTIK-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 17,67 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 17,79 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 35.601 JENOPTIK-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.10.2024 bei 29,20 EUR. Gewinne von 64,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 14,36 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,380 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,375 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der JENOPTIK-Aktie wird bei 25,30 EUR angegeben.

JENOPTIK veröffentlichte am 13.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,26 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,42 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 10,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 254,80 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 284,66 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von JENOPTIK rechnen Experten am 17.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je JENOPTIK-Aktie in Höhe von 1,33 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

