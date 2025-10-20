JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Montagmittag stärker

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,4 Prozent auf 19,80 EUR zu.

Um 11:49 Uhr konnte die Aktie von JENOPTIK zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,4 Prozent auf 19,80 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die JENOPTIK-Aktie bei 19,86 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 19,59 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 28.728 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Am 18.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 24,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der JENOPTIK-Aktie liegt somit 19,84 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 14,36 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit Abgaben von 27,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,367 EUR. Im Vorjahr erhielten JENOPTIK-Aktionäre 0,380 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 24,59 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte JENOPTIK am 13.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,26 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,42 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 254,80 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 10,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 284,66 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 12.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von JENOPTIK veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von JENOPTIK rechnen Experten am 17.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,30 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

