JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Vormittag höher

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 19,57 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die JENOPTIK-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 19,57 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die JENOPTIK-Aktie bei 19,59 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 19,59 EUR. Bisher wurden heute 7.430 JENOPTIK-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (24,70 EUR) erklomm das Papier am 18.03.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die JENOPTIK-Aktie mit einem Kursplus von 26,21 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 14,36 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der JENOPTIK-Aktie 26,62 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,380 EUR an JENOPTIK-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,367 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 24,59 EUR.

Am 13.08.2025 legte JENOPTIK die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,26 EUR gegenüber 0,42 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 10,49 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 254,80 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 284,66 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

JENOPTIK dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 12.11.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte JENOPTIK möglicherweise am 17.11.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass JENOPTIK ein EPS in Höhe von 1,30 EUR in den Büchern stehen haben wird.

