DAX24.055 +0,9%Est505.647 +0,7%MSCI World4.307 +0,2%Top 10 Crypto15,25 +2,7%Nas22.680 +0,5%Bitcoin95.414 +2,4%Euro1,1664 ±0,0%Öl60,86 -0,8%Gold4.259 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 thyssenkrupp 750000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 Tesla A1CX3T Deutsche Bank 514000 Amazon 906866 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit im Fokus: DAX stärker -- Asien freundlich, Nikkei auf Rekordhoch -- Börsengang von TKMS -- Rüstungstitel, DroneShield, Lufthansa, Roche, L'Oreal & Kering im Fokus
Top News
Aktien von Ford, General Motors und Co.: Trump stützt US-Autoindustrie mit verlängerten Zollvergünstigungen Aktien von Ford, General Motors und Co.: Trump stützt US-Autoindustrie mit verlängerten Zollvergünstigungen
Erneut heftige Ausschläge bei der Beyond Meat-Aktie: Was wirklich dahinter steckt Erneut heftige Ausschläge bei der Beyond Meat-Aktie: Was wirklich dahinter steckt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF – Jetzt informieren!
Aktie im Blick

JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Vormittag höher

20.10.25 09:22 Uhr
JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Vormittag höher

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 19,57 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JENOPTIK AG
19,58 EUR 0,18 EUR 0,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr sprang die JENOPTIK-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 19,57 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die JENOPTIK-Aktie bei 19,59 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 19,59 EUR. Bisher wurden heute 7.430 JENOPTIK-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (24,70 EUR) erklomm das Papier am 18.03.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die JENOPTIK-Aktie mit einem Kursplus von 26,21 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 14,36 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der JENOPTIK-Aktie 26,62 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,380 EUR an JENOPTIK-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,367 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 24,59 EUR.

Am 13.08.2025 legte JENOPTIK die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,26 EUR gegenüber 0,42 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 10,49 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 254,80 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 284,66 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

JENOPTIK dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 12.11.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte JENOPTIK möglicherweise am 17.11.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass JENOPTIK ein EPS in Höhe von 1,30 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

TecDAX-Titel JENOPTIK-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in JENOPTIK von vor einem Jahr angefallen

Jenoptik: Spannender charttechnischer Durchbruch

TecDAX-Wert JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein JENOPTIK-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Ausgewählte Hebelprodukte auf JENOPTIK

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf JENOPTIK

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images

Nachrichten zu JENOPTIK AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu JENOPTIK AG

DatumRatingAnalyst
16.10.2025JENOPTIK HoldDeutsche Bank AG
24.09.2025JENOPTIK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.09.2025JENOPTIK BuyWarburg Research
28.08.2025JENOPTIK BuyJefferies & Company Inc.
14.08.2025JENOPTIK NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
24.09.2025JENOPTIK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.09.2025JENOPTIK BuyWarburg Research
28.08.2025JENOPTIK BuyJefferies & Company Inc.
14.08.2025JENOPTIK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025JENOPTIK BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
16.10.2025JENOPTIK HoldDeutsche Bank AG
14.08.2025JENOPTIK NeutralUBS AG
13.08.2025JENOPTIK HaltenDZ BANK
13.08.2025JENOPTIK NeutralUBS AG
22.07.2025JENOPTIK HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
09.08.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
13.05.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
22.03.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
14.02.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
10.08.2018JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für JENOPTIK AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen