JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Mittag mit Kursabschlägen

21.08.25 12:06 Uhr
JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Mittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 17,52 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JENOPTIK AG
17,60 EUR 0,06 EUR 0,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr fiel die JENOPTIK-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 17,52 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die JENOPTIK-Aktie bis auf 17,52 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 17,67 EUR. Der Tagesumsatz der JENOPTIK-Aktie belief sich zuletzt auf 8.018 Aktien.

Am 08.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 29,20 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die JENOPTIK-Aktie somit 40,00 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 14,36 EUR am 07.04.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die JENOPTIK-Aktie 22,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,380 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,375 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die JENOPTIK-Aktie bei 25,30 EUR.

JENOPTIK ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,26 EUR gegenüber 0,42 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 10,49 Prozent zurück. Hier wurden 254,80 Mio. EUR gegenüber 284,66 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 12.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von JENOPTIK rechnen Experten am 17.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem JENOPTIK-Gewinn in Höhe von 1,33 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

Analysen zu JENOPTIK AG

DatumRatingAnalyst
14.08.2025JENOPTIK NeutralUBS AG
14.08.2025JENOPTIK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025JENOPTIK HaltenDZ BANK
13.08.2025JENOPTIK NeutralUBS AG
13.08.2025JENOPTIK BuyBaader Bank
