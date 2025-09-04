DAX23.579 -0,8%ESt505.312 -0,7%Top 10 Crypto15,50 +0,7%Dow45.289 -0,7%Nas21.608 -0,5%Bitcoin94.504 -0,5%Euro1,1728 +0,7%Öl65,50 -2,1%Gold3.577 +0,8%
US-Arbeitsmarktdaten: DAX tiefer -- Wall Street sinkt -- Broadcom mit starker Bilanz - Kooperation mit OpenAI? -- Siemens Energy, Rüstungsaktien, Lululemon, Amazon, BYD, NIO und Co. im Fokus
Johnson Johnson im Fokus

Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Johnson Johnson

05.09.25 16:10 Uhr
Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Johnson Johnson

05.09.25 16:10 Uhr

Die Aktie von Johnson Johnson gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Johnson Johnson-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 177,60 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Johnson & Johnson
151,16 EUR -2,04 EUR -1,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Johnson Johnson-Aktie musste um 15:52 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 177,60 USD. Der Kurs der Johnson Johnson-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 177,57 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 178,00 USD. Zuletzt wechselten 128.239 Johnson Johnson-Aktien den Besitzer.

Am 23.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 181,16 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,00 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 11.01.2025 Kursverluste bis auf 140,68 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 20,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 4,91 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,06 USD je Johnson Johnson-Aktie.

Johnson Johnson ließ sich am 16.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 2,29 USD gegenüber 1,93 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,76 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 23,74 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 22,45 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Johnson Johnson wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 14.10.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 20.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 10,85 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Johnson & Johnson

DatumRatingAnalyst
01.06.2021JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
13.10.2020JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
27.08.2019JohnsonJohnson kaufenGoldman Sachs Group Inc.
27.08.2019JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
16.07.2019JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
DatumRatingAnalyst
01.06.2021JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
13.10.2020JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
27.08.2019JohnsonJohnson kaufenGoldman Sachs Group Inc.
27.08.2019JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
16.07.2019JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
DatumRatingAnalyst
23.01.2019JohnsonJohnson Equal WeightBarclays Capital
21.07.2016JohnsonJohnson HoldDeutsche Bank AG
13.06.2016JohnsonJohnson NeutralGoldman Sachs Group Inc.
27.01.2016JohnsonJohnson HaltenIndependent Research GmbH
21.01.2016JohnsonJohnson HaltenIndependent Research GmbH
DatumRatingAnalyst
17.04.2018JohnsonJohnson SellGoldman Sachs Group Inc.
21.07.2017JohnsonJohnson SellBTIG Research
20.05.2016JohnsonJohnson SellStandpoint Research
17.10.2012JohnsonJohnson verkaufenIndependent Research GmbH
10.10.2012JohnsonJohnson sellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Johnson & Johnson nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen