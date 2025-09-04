Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Johnson Johnson

Johnson Johnson im Fokus

Die Aktie von Johnson Johnson gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Johnson Johnson-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 177,60 USD abwärts.

Die Johnson Johnson-Aktie musste um 15:52 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 177,60 USD. Der Kurs der Johnson Johnson-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 177,57 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 178,00 USD. Zuletzt wechselten 128.239 Johnson Johnson-Aktien den Besitzer.

Am 23.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 181,16 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,00 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 11.01.2025 Kursverluste bis auf 140,68 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 20,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 4,91 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,06 USD je Johnson Johnson-Aktie.

Johnson Johnson ließ sich am 16.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 2,29 USD gegenüber 1,93 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,76 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 23,74 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 22,45 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Johnson Johnson wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 14.10.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 20.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 10,85 USD je Aktie belaufen.

