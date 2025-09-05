Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson am Montagnachmittag leichter

Kursentwicklung

Die Aktie von Johnson Johnson gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Johnson Johnson-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 177,66 USD abwärts.

Die Johnson Johnson-Aktie gab im New York-Handel um 15:52 Uhr um 0,4 Prozent auf 177,66 USD nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Johnson Johnson-Aktie bis auf 176,70 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 177,36 USD. Bisher wurden via New York 176.957 Johnson Johnson-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 181,16 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.08.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Johnson Johnson-Aktie mit einem Kursplus von 1,97 Prozent wieder erreichen. Bei 140,68 USD fiel das Papier am 11.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Johnson Johnson-Aktie 20,82 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 4,91 USD an Johnson Johnson-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,06 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Johnson Johnson am 16.07.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,29 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,93 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,76 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 23,74 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 22,45 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Johnson Johnson am 14.10.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 20.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Johnson Johnson.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 10,85 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

