DAX23.720 -0,4%ESt505.369 +0,1%Top 10 Crypto15,56 -1,5%Dow45.645 +0,3%Nas21.787 -0,1%Bitcoin95.081 -0,2%Euro1,1717 -0,4%Öl67,13 +1,3%Gold3.639 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y DEUTZ 630500 BYD A0M4W9 Tesla A1CX3T Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX sinkt -- US-Börsen volatil -- ASML bestätigt Milliarden-Beteiligung an KI-Startup Mistral -- Apple vor Keynote -- CaliberCos, DHL, VW, Bayer, Rheinmetall, Microsoft, DEUTZ, BMW, Palantir im Fokus
Top News
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Nachmittag Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Nachmittag
Novo Nordisk-Aktie verliert: Trotz jüngster Erholung - Analyst sieht Wachstumsprobleme bei Novo Nordisk Novo Nordisk-Aktie verliert: Trotz jüngster Erholung - Analyst sieht Wachstumsprobleme bei Novo Nordisk
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
"Weil finanzielle Unabhängigkeit Freiheit bedeutet" - Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller im Interview
Aktienentwicklung

Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

09.09.25 16:09 Uhr
Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Johnson Johnson. Die Johnson Johnson-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 176,92 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Johnson & Johnson
150,48 EUR -0,48 EUR -0,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Johnson Johnson-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 176,92 USD. Die Johnson Johnson-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 176,82 USD ab. Bei 178,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via New York 216.729 Johnson Johnson-Aktien umgesetzt.

Am 23.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 181,16 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 2,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 140,68 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,48 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 4,91 USD an Johnson Johnson-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,06 USD.

Johnson Johnson ließ sich am 16.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,93 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 22,45 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 23,74 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Johnson Johnson am 14.10.2025 vorlegen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Johnson Johnson möglicherweise am 20.10.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,85 USD je Johnson Johnson-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Johnson Johnson-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Johnson Johnson-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So war die Commerzbank im zweiten Quartal 2025 bei US-Aktien investiert

Dow Jones 30 Industrial-Papier Johnson Johnson-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Johnson Johnson-Investment von vor einem Jahr verdient

In eigener Sache

Übrigens: Johnson Johnson und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Johnson Johnson

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Johnson Johnson

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: josefkubes / Shutterstock.com

Nachrichten zu Johnson & Johnson

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Johnson & Johnson

DatumRatingAnalyst
01.06.2021JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
13.10.2020JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
27.08.2019JohnsonJohnson kaufenGoldman Sachs Group Inc.
27.08.2019JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
16.07.2019JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
DatumRatingAnalyst
01.06.2021JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
13.10.2020JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
27.08.2019JohnsonJohnson kaufenGoldman Sachs Group Inc.
27.08.2019JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
16.07.2019JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
DatumRatingAnalyst
23.01.2019JohnsonJohnson Equal WeightBarclays Capital
21.07.2016JohnsonJohnson HoldDeutsche Bank AG
13.06.2016JohnsonJohnson NeutralGoldman Sachs Group Inc.
27.01.2016JohnsonJohnson HaltenIndependent Research GmbH
21.01.2016JohnsonJohnson HaltenIndependent Research GmbH
DatumRatingAnalyst
17.04.2018JohnsonJohnson SellGoldman Sachs Group Inc.
21.07.2017JohnsonJohnson SellBTIG Research
20.05.2016JohnsonJohnson SellStandpoint Research
17.10.2012JohnsonJohnson verkaufenIndependent Research GmbH
10.10.2012JohnsonJohnson sellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Johnson & Johnson nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen