Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Johnson Johnson. Die Johnson Johnson-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 176,92 USD.
Werte in diesem Artikel
Der Johnson Johnson-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 176,92 USD. Die Johnson Johnson-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 176,82 USD ab. Bei 178,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via New York 216.729 Johnson Johnson-Aktien umgesetzt.
Am 23.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 181,16 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 2,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 140,68 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,48 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 4,91 USD an Johnson Johnson-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,06 USD.
Johnson Johnson ließ sich am 16.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,93 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 22,45 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 23,74 Mrd. USD ausgewiesen.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Johnson Johnson am 14.10.2025 vorlegen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Johnson Johnson möglicherweise am 20.10.2026 präsentieren.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,85 USD je Johnson Johnson-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
