Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson am Nachmittag billiger

Die Aktie von Johnson Johnson gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Johnson Johnson-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 176,15 USD.

Das Papier von Johnson Johnson gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 176,15 USD abwärts. Die Johnson Johnson-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 175,43 USD ab. Mit einem Wert von 176,30 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 140.687 Johnson Johnson-Aktien den Besitzer.

Am 23.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 181,16 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Johnson Johnson-Aktie liegt somit 2,77 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 11.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 140,68 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,14 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Johnson Johnson-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,91 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,06 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Johnson Johnson am 16.07.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,29 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,93 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,76 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 23,74 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 22,45 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Am 14.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Johnson Johnson veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 20.10.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 10,85 USD je Aktie in den Johnson Johnson-Büchern.

