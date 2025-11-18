Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson am Nachmittag nahe Vortagesniveau

Notierung im Fokus

Die Aktie von Johnson Johnson zeigt am Dienstagnachmittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Johnson Johnson-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 199,58 USD.

Bei der Johnson Johnson-Aktie ließ sich um 15:53 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 199,58 USD. Die Johnson Johnson-Aktie legte bis auf 200,00 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Johnson Johnson-Aktie gab in der Spitze bis auf 198,73 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 199,00 USD. Von der Johnson Johnson-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 323.228 Stück gehandelt.

Bei 200,25 USD markierte der Titel am 17.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Johnson Johnson-Aktie derzeit noch 0,34 Prozent Luft nach oben. Am 11.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 140,68 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,51 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Johnson Johnson-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 4,91 USD an Johnson Johnson-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,19 USD aus.

Am 14.10.2025 hat Johnson Johnson in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 2,12 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,11 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 23,99 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 22,47 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Johnson Johnson am 21.01.2026 vorlegen. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Johnson Johnson möglicherweise am 26.01.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Johnson Johnson im Jahr 2025 10,86 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

