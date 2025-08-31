K+S Aktie News: K+S am Mittag billiger
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von K+S. Zuletzt fiel die K+S-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 11,50 EUR ab.
Werte in diesem Artikel
Die K+S-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 11,50 EUR. Die K+S-Aktie gab in der Spitze bis auf 11,50 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 11,62 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 170.352 K+S-Aktien umgesetzt.
Bei 17,07 EUR markierte der Titel am 20.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 48,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 11.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,97 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,29 Prozent unter dem aktuellen Kurs der K+S-Aktie.
Nachdem K+S seine Aktionäre 2024 mit 0,150 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,149 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 13,57 EUR aus.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte K+S am 12.08.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -9,68 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,03 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 871,20 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 873,80 Mio. EUR umgesetzt worden waren.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte K+S am 11.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der K+S-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 12.11.2026.
Analysten gehen davon aus, dass K+S 2025 einen Verlust in Höhe von -5,422 EUR je Aktie ausweisen dürften.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur K+S-Aktie
K+S-Aktie: Experten empfehlen K+S im August mehrheitlich zum Verkauf
K+S-Aktie leichter: CEO Meyer erhält Vertragsverlängerung
MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in K+S von vor 10 Jahren bedeutet
Ausgewählte Hebelprodukte auf K+S
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf K+S
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: K+S
Nachrichten zu K+S AG
Analysen zu K+S AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|K+S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.2025
|K+S Sell
|UBS AG
|13.08.2025
|K+S Halten
|DZ BANK
|13.08.2025
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|13.08.2025
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.08.2025
|K+S Halten
|DZ BANK
|12.08.2025
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.2025
|K+S Halten
|DZ BANK
|15.07.2025
|K+S Halten
|DZ BANK
|15.07.2025
|K+S Halten
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|K+S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.2025
|K+S Sell
|UBS AG
|13.08.2025
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|13.08.2025
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.2025
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für K+S AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen