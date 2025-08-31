K+S Aktie News: K+S am Mittag billiger

K+S im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von K+S. Zuletzt fiel die K+S-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 11,50 EUR ab.

Die K+S-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 11,50 EUR. Die K+S-Aktie gab in der Spitze bis auf 11,50 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 11,62 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 170.352 K+S-Aktien umgesetzt.

Bei 17,07 EUR markierte der Titel am 20.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 48,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 11.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,97 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,29 Prozent unter dem aktuellen Kurs der K+S-Aktie.

Nachdem K+S seine Aktionäre 2024 mit 0,150 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,149 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 13,57 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte K+S am 12.08.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -9,68 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,03 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 871,20 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 873,80 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte K+S am 11.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der K+S-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 12.11.2026.

Analysten gehen davon aus, dass K+S 2025 einen Verlust in Höhe von -5,422 EUR je Aktie ausweisen dürften.

