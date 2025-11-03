DAX24.233 +1,2%Est505.702 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,76 -0,9%Nas23.725 +0,6%Bitcoin93.665 -2,4%Euro1,1515 -0,2%Öl64,62 -0,7%Gold4.006 +0,1%
Aktienkurs aktuell

K+S Aktie News: K+S tendiert am Mittag fester

03.11.25 12:05 Uhr
K+S Aktie News: K+S tendiert am Mittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von K+S. Die K+S-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 11,41 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
K+S AG
11,29 EUR -0,08 EUR -0,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die K+S-Aktie konnte um 11:40 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 11,41 EUR. Die K+S-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 11,44 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,31 EUR. Von der K+S-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 131.473 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.06.2025 bei 17,07 EUR. Mit einem Zuwachs von 49,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.12.2024 bei 10,29 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 9,82 Prozent könnte die K+S-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,150 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,140 EUR je K+S-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die K+S-Aktie bei 12,86 EUR.

Am 12.08.2025 äußerte sich K+S zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -9,68 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte K+S -0,03 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,30 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 871,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 873,80 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 11.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 12.11.2026.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -3,672 EUR je K+S-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

K+S-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober

MDAX-Titel K+S-Aktie: So viel Gewinn hätte eine K+S-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Erste Schätzungen: K+S mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

