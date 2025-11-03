DAX24.155 +0,8%Est505.682 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,61 -1,9%Nas23.772 +0,2%Bitcoin93.036 -3,0%Euro1,1509 -0,2%Öl64,64 -0,7%Gold4.013 +0,3%
K+S Aktie News: K+S tendiert am Montagnachmittag nahe Vortagesschluss

Die Aktie von K+S hat am Montagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Im XETRA-Handel kam die K+S-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 11,30 EUR.

Die K+S-Aktie zeigte sich um 15:51 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 11,30 EUR an der Tafel. Die K+S-Aktie legte bis auf 11,44 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Das bisherige Tagestief markierte K+S-Aktie bei 11,27 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,31 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten K+S-Aktien beläuft sich auf 236.145 Stück.

Am 20.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,07 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 51,06 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 30.12.2024 Kursverluste bis auf 10,29 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der K+S-Aktie 8,94 Prozent sinken.

Nachdem K+S seine Aktionäre 2024 mit 0,150 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,140 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der K+S-Aktie wird bei 12,86 EUR angegeben.

Am 12.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -9,68 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das K+S ein Ergebnis je Aktie von -0,03 EUR vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,30 Prozent auf 871,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 873,80 Mio. EUR gelegen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 12.11.2026.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --3,672 EUR je K+S-Aktie.

