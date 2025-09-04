K+S Aktie News: K+S am Vormittag fester

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von K+S. Die K+S-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 11,28 EUR.

Das Papier von K+S legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 11,28 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die K+S-Aktie bisher bei 11,30 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,29 EUR. Zuletzt wechselten 9.394 K+S-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.06.2025 bei 17,07 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 51,33 Prozent über dem aktuellen Kurs der K+S-Aktie. Am 11.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,97 EUR. Der derzeitige Kurs der K+S-Aktie liegt somit 13,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass K+S-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,149 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete K+S 0,150 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 13,57 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte K+S am 12.08.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -9,68 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte K+S -0,03 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 871,20 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem K+S 873,80 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte K+S am 11.11.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 12.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass K+S einen Verlust von -4,807 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

