K+S Aktie News: K+S wird am Freitagnachmittag ausgebremst

Die Aktie von K+S gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die K+S-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 12,54 EUR.

Die K+S-Aktie musste um 15:50 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 12,54 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte K+S-Aktie bei 12,48 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 12,62 EUR. Bisher wurden heute 618.391 K+S-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 20.06.2025 auf bis zu 17,07 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der K+S-Aktie ist somit 36,12 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 9,97 EUR fiel das Papier am 11.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 20,48 Prozent würde die K+S-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,160 EUR. Im Vorjahr hatte K+S 0,150 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die K+S-Aktie bei 14,43 EUR.

K+S ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -9,68 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,03 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. K+S hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 871,20 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 873,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 11.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 19.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von K+S.

Experten taxieren den K+S-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,430 EUR je Aktie.

