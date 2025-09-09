K+S Aktie News: K+S am Nachmittag ohne große Veränderung

Aktie im Fokus

Die Aktie von K+S zeigt am Montagnachmittag wenig Änderung. Kaum Ausschläge verzeichnete die K+S-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 11,22 EUR.

Die K+S-Aktie bewegte sich um 15:52 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 11,22 EUR. In der Spitze legte die K+S-Aktie bis auf 11,32 EUR zu. Die größten Abgaben verzeichnete die K+S-Aktie bis auf 11,19 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,20 EUR. Der Tagesumsatz der K+S-Aktie belief sich zuletzt auf 391.498 Aktien.

Bei 17,07 EUR markierte der Titel am 20.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 52,14 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,29 EUR. Dieser Wert wurde am 30.12.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,29 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten K+S-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,150 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,149 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 13,14 EUR an.

Am 12.08.2025 lud K+S zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Verlust je Aktie wurde auf -9,68 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das K+S ein Ergebnis je Aktie von -0,03 EUR vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,30 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 871,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 873,80 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.11.2025 terminiert. Am 12.11.2026 wird K+S schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Laut Analysten dürfte K+S im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -4,983 EUR einfahren.

