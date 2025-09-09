DAX23.662 -0,4%ESt505.433 -0,1%Top 10 Crypto16,20 +1,3%Dow45.883 +0,1%Nas22.349 +0,9%Bitcoin98.307 +0,2%Euro1,1799 +0,3%Öl67,18 -0,4%Gold3.695 +0,4%
K+S im Blick

K+S Aktie News: K+S am Dienstagvormittag mit Einbußen

16.09.25 09:26 Uhr
K+S Aktie News: K+S am Dienstagvormittag mit Einbußen

Die Aktie von K+S gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die K+S-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 11,20 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
K+S AG
11,21 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die K+S-Aktie musste um 09:05 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 11,20 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die K+S-Aktie bisher bei 11,20 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 11,22 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 10.861 K+S-Aktien umgesetzt.

Am 20.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,07 EUR an. Der aktuelle Kurs der K+S-Aktie ist somit 52,41 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 30.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,29 EUR ab. Derzeit notiert die K+S-Aktie damit 8,84 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für K+S-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,149 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 13,14 EUR an.

K+S ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. K+S hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -9,68 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,03 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 873,80 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 871,20 Mio. EUR.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte K+S am 11.11.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 12.11.2026.

In der K+S-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -4,983 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in K+S von vor 3 Jahren angefallen

MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel Gewinn hätte ein K+S-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

K+S-Aktie: Experten empfehlen K+S im August mehrheitlich zum Verkauf

Nachrichten zu K+S AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu K+S AG

DatumRatingAnalyst
15.09.2025K+S SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.09.2025K+S BuyWarburg Research
20.08.2025K+S SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.2025K+S SellUBS AG
13.08.2025K+S HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
10.09.2025K+S BuyWarburg Research
12.08.2025K+S BuyWarburg Research
15.07.2025K+S BuyWarburg Research
26.06.2025K+S BuyWarburg Research
17.06.2025K+S BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
13.08.2025K+S HaltenDZ BANK
12.08.2025K+S NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025K+S HaltenDZ BANK
15.07.2025K+S HaltenDZ BANK
15.07.2025K+S HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
15.09.2025K+S SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.08.2025K+S SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.2025K+S SellUBS AG
13.08.2025K+S SellDeutsche Bank AG
13.08.2025K+S UnderperformJefferies & Company Inc.

