K+S Aktie News: K+S am Dienstagvormittag mit Einbußen

Die Aktie von K+S gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die K+S-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 11,20 EUR.

Die K+S-Aktie musste um 09:05 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 11,20 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die K+S-Aktie bisher bei 11,20 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 11,22 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 10.861 K+S-Aktien umgesetzt.

Am 20.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,07 EUR an. Der aktuelle Kurs der K+S-Aktie ist somit 52,41 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 30.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,29 EUR ab. Derzeit notiert die K+S-Aktie damit 8,84 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für K+S-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,149 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 13,14 EUR an.

K+S ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. K+S hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -9,68 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,03 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 873,80 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 871,20 Mio. EUR.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte K+S am 11.11.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 12.11.2026.

In der K+S-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -4,983 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

