Aktie im Blick

K+S Aktie News: K+S präsentiert sich am Nachmittag fester

17.09.25 16:13 Uhr
K+S Aktie News: K+S präsentiert sich am Nachmittag fester

Die Aktie von K+S gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die K+S-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 11,26 EUR nach oben.

K+S AG
K+S AG
11,21 EUR 0,00 EUR 0,00%
Die Aktionäre schickten das Papier von K+S nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:50 Uhr 0,4 Prozent auf 11,26 EUR. Im Tageshoch stieg die K+S-Aktie bis auf 11,27 EUR. Bei 11,25 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 127.769 K+S-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 17,07 EUR erreichte der Titel am 20.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 51,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 10,29 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.12.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass K+S-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,150 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete K+S 0,150 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die K+S-Aktie bei 13,14 EUR.

Am 12.08.2025 lud K+S zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -9,68 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,03 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 871,20 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 873,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 11.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 12.11.2026 dürfte K+S die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass K+S 2025 einen Verlust in Höhe von -5,373 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: K+S

mehr Analysen