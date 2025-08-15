K+S Aktie News: Anleger schicken K+S am Montagvormittag ins Minus

Blick auf K+S-Kurs

Die Aktie von K+S gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die K+S-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 12,55 EUR.

Die K+S-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,5 Prozent auf 12,55 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die K+S-Aktie bisher bei 12,54 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,57 EUR. Der Tagesumsatz der K+S-Aktie belief sich zuletzt auf 12.147 Aktien.

Am 20.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,07 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 36,02 Prozent über dem aktuellen Kurs der K+S-Aktie. Am 11.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,97 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 20,54 Prozent könnte die K+S-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für K+S-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,160 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 14,43 EUR für die K+S-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte K+S am 12.08.2025. K+S hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -9,68 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,03 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 873,80 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 871,20 Mio. EUR.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 11.11.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von K+S rechnen Experten am 19.08.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,430 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

