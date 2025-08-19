K+S Aktie News: K+S am Mittwochnachmittag mit Kurseinbußen

K+S im Fokus

Die Aktie von K+S gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 4,4 Prozent auf 11,85 EUR.

Die K+S-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 4,4 Prozent auf 11,85 EUR nach. In der Spitze fiel die K+S-Aktie bis auf 11,83 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 12,25 EUR. Bisher wurden heute 1.180.220 K+S-Aktien gehandelt.

Am 20.06.2025 markierte das Papier bei 17,07 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der K+S-Aktie liegt somit 30,58 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.09.2024 bei 9,97 EUR. Mit Abgaben von 15,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten K+S-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,154 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 13,57 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte K+S am 12.08.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -9,68 EUR gegenüber -0,03 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite hat K+S im vergangenen Quartal 871,20 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte K+S 873,80 Mio. EUR umsetzen können.

Die K+S-Bilanz für Q3 2025 wird am 11.11.2025 erwartet. Schätzungsweise am 12.11.2026 dürfte K+S die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Laut Analysten dürfte K+S im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -5,919 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel Gewinn hätte ein K+S-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

K+S-Aktie dreht ins Plus: K+S beendet abgelaufenes Quartal mit Milliardenverlust

MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel Verlust hätte ein K+S-Investment von vor 3 Jahren eingefahren