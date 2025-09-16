K+S Aktie News: K+S gibt am Vormittag ab
Die Aktie von K+S gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die K+S-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 11,26 EUR ab.
Die K+S-Aktie musste um 09:03 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 11,26 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die K+S-Aktie bis auf 11,26 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,35 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten K+S-Aktien beläuft sich auf 18.120 Stück.
Am 20.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 17,07 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 51,60 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der K+S-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,29 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,61 Prozent unter dem aktuellen Kurs der K+S-Aktie.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,146 EUR, nach 0,150 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 12,86 EUR je K+S-Aktie an.
Am 12.08.2025 legte K+S die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS lag bei -9,68 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,03 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 871,20 Mio. EUR – eine Minderung von 0,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 873,80 Mio. EUR eingefahren.
Voraussichtlich am 11.11.2025 dürfte K+S Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 12.11.2026.
2025 dürfte K+S einen Verlust von -4,990 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.09.2025
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.2025
|K+S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.2025
|K+S Buy
|Warburg Research
|20.08.2025
|K+S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.2025
|K+S Sell
|UBS AG
