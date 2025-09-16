DAX23.608 -0,3%ESt505.455 ±-0,0%Top 10 Crypto16,27 -1,7%Dow46.142 +0,3%Nas22.471 +0,9%Bitcoin99.086 -0,3%Euro1,1761 -0,2%Öl66,90 -0,9%Gold3.656 +0,3%
Kursverlauf

K+S Aktie News: K+S am Freitagmittag mit grünen Vorzeichen

19.09.25 12:06 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von K+S. Zuletzt wies die K+S-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 11,29 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
K+S AG
11,22 EUR -0,02 EUR -0,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 11,29 EUR zu. Bei 11,32 EUR erreichte die K+S-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 11,22 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 35.830 K+S-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,07 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.06.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 51,20 Prozent über dem aktuellen Kurs der K+S-Aktie. Bei 10,29 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 8,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR an K+S-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,146 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die K+S-Aktie bei 12,86 EUR.

Am 12.08.2025 äußerte sich K+S zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -9,68 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,03 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 871,20 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 873,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte K+S am 11.11.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 12.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von K+S.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -4,990 EUR je K+S-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu K+S AG

DatumRatingAnalyst
09:21K+S NeutralJP Morgan Chase & Co.
15.09.2025K+S SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.09.2025K+S BuyWarburg Research
20.08.2025K+S SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.2025K+S SellUBS AG
DatumRatingAnalyst
10.09.2025K+S BuyWarburg Research
12.08.2025K+S BuyWarburg Research
15.07.2025K+S BuyWarburg Research
26.06.2025K+S BuyWarburg Research
17.06.2025K+S BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
09:21K+S NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.08.2025K+S HaltenDZ BANK
12.08.2025K+S NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025K+S HaltenDZ BANK
15.07.2025K+S HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
15.09.2025K+S SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.08.2025K+S SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.2025K+S SellUBS AG
13.08.2025K+S SellDeutsche Bank AG
13.08.2025K+S UnderperformJefferies & Company Inc.

